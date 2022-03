Guerre en Ukraine : les enfants, premières victimes du conflit

L'ONU considère que 677 000 réfugiés ont fui l'Ukraine en six jours. Ils passent par la Roumanie et surtout par la Pologne. Cette fuite est laborieuse, lente et angoissante, en particulier pour les enfants.

Que comprennent les plus petits de la guerre, et de l'exode qu'ils sont en train de vivre ? Dans un camp de réfugiés ukrainiens, la plupart sont des enfants. Une fillette de trois ans est arrivée avec sa mère, après quatre jours d'attente à la frontière. Elle réclame son père, qui est resté à cette frontière. Après plusieurs heures d'attente, on lui propose, avec sa mère, une place dans une tente afin de se réchauffer.



"Nos enfants souffrent "

Juste à côté, dans la tente, une autre mère de famille est installée avec ses trois enfants et leur petit chien. "On veut juste rentrer chez nous. On veut la paix. Nos enfants souffrent", dit cette mère, des sanglots dans la voix. L'aînée de ses enfants vient d'avoir neuf ans. Elle est submergée par les événements. Dans cette tente, il y a aussi un adolescent, dont la mère est trop fatiguée pour parler. Dehors, des associations humanitaires ont apporté des jouets donnés par les habitants de la région.