Guerre en Ukraine : les dates clefs du conflit, qui dure depuis trois mois

Sombre anniversaire, mardi 24 mai : la guerre en Ukraine dure depuis près de trois mois. Le conflit a déjà fait des milliers de morts, et dix millions d'Ukrainiens ont été contraints de se réfugier dans d'autres pays. L'invasion russe a débuté le 24 février : les principales villes ukrainiennes sont alors bombardées, des chars russes envahissent le pays. Vladimir Poutine souhaite alors renverser le pouvoir ukrainien. Le président du pays, Volodymyr Zelensky, devient un chef de guerre et demande aux puissances du monde entier de l'aider.

Un changement de stratégie du Kremlin

Le 5 mars, le siège de Marioupol (Ukraine) débute. Un théâtre et une maternité sont bombardés. Le 24 mars, la guerre prend un tournant : l'armée russe recule face aux soldats ukrainiens. Le Kremlin décide lors de concentrer son action sur le sud et l'est du pays, qui comprend le Donbass. Le 3 avril, après le départ de l'armée russe, des corps de civils sont découverts dans les rues de Boutcha (Ukraine), suscitant l'effroi. Le 20 mai, les combattants de Marioupol se rendent, après deux mois de résistance.