DIRECT. Guerre en Ukraine : arrêt du dernier réacteur en activité à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine a annoncé, dimanche 11 septembre, la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia (Sud), la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes. "Aujourd'hui, 11 septembre 2022, pendant la nuit à 3h41 (heure de Paris) l'unité numéro 6 de la centrale a été déconnectée du réseau électrique", selon un communiqué de l'opérateur ukrainien Energoatom. "Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement", ajoute l'opérateur. Suivez la situation dans notre direct.

Volodymyr Zelensky affirme que les troupes ukrainiennes ont repris "2 000 km de territoire". "Ces derniers jours, l'armée russe nous montre ce qu'elle a de mieux: son dos. Après tout, c'est un bon choix pour eux que de fuir", a déclaré le président ukrainien dans son message vidéo de samedi. Peu avant, l'armée ukrainienne a assuré être entrée dans la ville de Koupiansk (est).

La Russie réorganise ses troupes. Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi avoir "retiré" ses forces présentes "dans les régions de Balakliïa et d'Izioum". Objectif : "renforcer les efforts" plus au sud, autour de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes prorusses.

Le gouvernement ukrainien critique la neutralité de l'Inde. "Tu ne peux pas être neutre et prétendre que rien ne s'est passé quand en gros tu tires des bénéfices de nos sacrifices", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba lors du forum international Yalta European Strategy (YES) à Kiev. Depuis le début de l'invasion russe, Moscou est devenu le premier fournisseur de brut de New Delhi. Les raffineurs indiens bénéficient de rabais importants sur fond de l'envolée de prix de l'essence en Europe.