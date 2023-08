Guerre en Ukraine : le Danemark et les Pays-Bas vont livrer des avions F-16 aux Ukrainiens

Le Danemark et les Pays-Bas vont livrer des avions de combat F-16 aux forces ukrainiennes. Quels sont les enjeux ? Le point avec la journaliste Stéphanie Perez, en direct d’Odessa.

Dimanche 20 août, le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des avions de combat F-16 à l’Ukraine. En direct d’Odessa (Ukraine), la journaliste Stéphanie Perez indique que les Ukrainiens "espèrent" que ça sera un tournant dans la guerre, "car pour le moment la domination aérienne est clairement russe". "L’Ukraine espère rééquilibrer les forces et enfin pouvoir attaquer les premières lignes de leur ennemi", explique l’envoyée spéciale.



La formation des pilotes

Le F-16 est un avion de combat de quatrième génération. Il est ultra-moderne avec de l’électronique embarquée et des missiles de haute précision. Seulement, "il va falloir former les pilotes ukrainiens à ces technologies occidentales. Il faut aussi former les mécaniciens et les techniciens", souligne Stéphanie Perez, qui précise que cette formation va durer "au moins six mois". Elle conclut : "Il ne devrait pas y avoir de F-16 dans le ciel ukrainien avant 2024, dans le meilleur des cas."