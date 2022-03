Guerre en Ukraine : le blé, un précieux trésor pour les habitants de Kiev

Des chauffeurs de camions se sont portés volontaires pour acheminer des ravitaillements vers Kiev (Ukraine). Dans leur remorque, de quoi nourrir la capitale ukrainienne. Des tonnes de blé roulent ainsi vers le Nord, la ligne de front, sur une autoroute quasi déserte où il n’y a presque plus d’indications. Pour se donner du courage, les chauffeurs pensent à leur foi et à leur patrie. "Moi, je n’ai plus peur de rien", affirme l’un d’eux.

Direction : le plus vieux moulin de Kiev

A l’approche de Kiev, le convoi est escorté par la police, et roule à contresens sur la quatre voies. Ils peuvent enfin arriver à destination : le plus vieux moulin de la ville. Sur six étages des machines broient et tamisent le blé. 500 tonnes de farine sont produites chaque jour. Cette farine est plus que précieuse, des centaines de milliers d’Ukrainiens n’ayant pas quitté Kiev.