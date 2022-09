Guerre en Ukraine : l’armée russe peine à recruter des jeunes volontaires

L’armée informelle de Moscou, dirigé par le groupe Wagner, est venue recruter des soldats en prison face à la contre-offensive ukrainienne, samedi 17 septembre. Recruter apparaît de plus en plus difficile pour Vladimir Poutine.

Une vidéo étonnante et rare circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Dans la cour d’une prison, à 800 km de Moscou (Russie), un homme en civil recrute des détenus. "Je suis le représentant de la compagnie militaire Wagner", dit-il. Il s’appelle Evgueni Prigojine et est le patron du groupe Wagner, sur le front en Ukraine, en Syrie ou au Mali. C’est un proche de Vladimir Poutine. Ce jour-là, il propose aux détenus de s’engager pendant six mois pour faire la guerre en Ukraine, mais il prévient : "personne ne revient en arrière, personne ne recule, personne ne devient prisonnier".



"Je suis pour la paix"

En échange, Evgueni Prigojine leur promet la liberté et le pardon de la Russie. Pour le fondateur du site "Gulagu" aujourd’hui exilé en France, le groupe Wagner aurait déjà prospecté dans une trentaine de prisons avec un certain succès. À Moscou, des jeunes ne sont guère enthousiastes pour aller faire la guerre, malgré des spots publicitaires. "Je n’ai pas envie de tuer (...) je suis pour la paix", assure un jeune homme. Face au désengagement des jeunes, le président tchétchène Kadyrov lance cette semaine un appel aux régions pour aider l’armée.