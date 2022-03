Guerre en Ukraine : la solidarité s’organise en Europe

En Europe et notamment à Bratislava (Slovaquie), des milliers de manifestants ont exprimé leur soutien à l’Ukraine vendredi 4 mars. Le discours du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été retransmis sur écran géant dans certaines villes comme Prague (République tchèque). Le conflit a déclenché dans les pays européens un véritable élan de solidarité.

Les Français se mobilisent

En France, plusieurs communes se mobilisent pour collecter des dons et proposer des logements. À Montpellier (Hérault), des cartons de nourriture, de produits d’hygiène et de matériel médical vont prochainement partir pour la Pologne. L’entraide s’organise aussi dans des plus petites communes. En à peine une heure à Montenois (Doubs), on a récolté une montagne de dons. "On est dépassé mais c’est génial", confie le maire sans étiquette Mathieu Kalyntschuk. Depuis lundi 28 février, la fondation de France a récolté près d’un million et demi d’euros.