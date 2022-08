Guerre en Ukraine : la Russie en mal de soldats

Moscou mène actuellement une campagne pour renforcer ses troupes. En six mois, il y a eu beaucoup de pertes humaines.

Six mois après le début de ce qu’elle appelle "l’opération militaire spéciale", trouver de nouveaux soldats est un défi de taille pour l’armée russe. Dans un immense forum militaire près de Moscou, aux côtés des chars alignés et des fusils d’assaut, les bureaux de recrutement sont à pied d’œuvre. Mourad Tsokholov n’a que 17 ans, mais il souhaite déjà s’engager. "Je veux protéger mon pays natal, peu importe que ce soit dangereux ou non", témoigne le candidat à l’armée russe.



Des profils d’un nouveau genre

Pour convaincre les futures recrues, l’argument patriotique n’est pas le seul utilisé par l’armée russe. En opération, un soldat peut gagner plus de 3 000 euros par mois, c’est quatre fois le salaire moyen. Moscou aurait des difficultés à recruter. Si la Russie ne communique pas sur les pertes humaines, il lui faut remplacer les soldats tués, blessés ou fait prisonniers. Pour l’heure, Vladimir Poutine refuse de lancer une mobilisation générale. Des détenus russes seraient également appelés à combattre sur le front ukrainien.