Guerre en Ukraine : l'Union européenne propose un embargo sur le pétrole russe

Mercredi 4 mai, devant le Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin), la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a détaillé ses propositions pour renforcer les sanctions contre la Russie. Des officiers militaires seront ainsi ciblés, de même que des banques. Surtout, l'Union européenne va instaurer un embargo sur le pétrole russe. "Soyons clairs, ce ne sera pas facile, car certains États membres sont très dépendants du pétrole russe, mais nous devons le faire", a affirmé Ursula von der Leyen.

Des délais supplémentaires pour les pays dépendants

Les Européens s'orientent vers un embargo progressif : d'ici à six mois pour le pétrole brut, huit mois pour les produits raffinés, avec des dérogations pour accorder des délais supplémentaires aux pays les plus dépendants. La France n'en fait pas partie, et selon les économistes, elle ne devrait pas manquer de pétrole. En revanche, le coût logistique sera plus élevé et l'annonce d'un embargo pourrait faire flamber les cours du pétrole, avec une répercussion à la pompe pour les consommateurs.