Guerre en Ukraine : l'ancien Premier ministre François Fillon démissionne des conseils d'administration des entreprises russes où il siégeait

"Je ne saurais poursuivre ma participation aux conseils des entreprises russes Zarubeshneft et Sibur", explique-t-il. Dans une tribune au Journal du dimanche, l'ancien Premier ministre François Fillon annonce qu'il va quitter les conseils d'administration de Sibur, le géant russe de la pétrochimie, et de Zarubeshneft, entreprise spécialisée dans le développement et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures. L'ex-chef du gouvernement était critiqué en France pour sa présence au sein d'entreprises russes, alors que le président russe Vladimir Poutine a décidé jeudi d'intervenir militairement en Ukraine.

"Aujourd'hui, la guerre est de retour au cœur de l'Europe. C'est un échec collectif mais dans la hiérarchie des responsabilités, Vladimir Poutine est le seul coupable d'avoir enclenché un conflit qui aurait pu, qui aurait dû être évité, déclare François Fillon dans le JDD. En politique étrangère, il faut faire avec les réalités. En fonction des intérêts de la France et de ceux de la sécurité du pays."