Guerre en Ukraine : Kiev se prépare à résister

Des habitants d’un quartier de Kiev (Ukraine) sont armés et contrôlent les entrées et les sorties. Ils étaient là quand le missile a explosé à 300 mètres d’eux à peine, visant une grande antenne de télévision. “On est là pour protéger notre ville et notre pays. Nos familles vivent ici, on sait tous les risques que l’on prend”, confie l’un deux. “J’amène les civils dans des abris en cas d’alerte aérienne”, explique un autre Ukrainien, Kalachnikov à la main.

“Allez, on va à l’abri”

Une sirène se met justement à retentir. “Allez, on va à l’abri, on y va.” Une femme et son enfant d’un an s’y cachent depuis le début de la guerre. “Bien sûr qu’on a peur avec ces sirènes, en permanence”, confie-t-elle. Ce quartier est loin d’être une exception à Kiev. Un nombre impressionnant de civils veut apporter sa contribution, alors que l’armée russe se situe à une trentaine de kilomètres à peine de la capitale ukrainienne.