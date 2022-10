Guerre en Ukraine : Kiev a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne

L'attente a été longue pour Kiev. L'Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne Iris-T livré par l'Allemagne, a annoncé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, dans un tweet publié mardi 11 octobre. "Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé" en Ukraine, s'est félicité le ministre. "Les Iris-T d'Allemagne sont déjà là. Les NASAMS américains arrivent".

A new era of air defence has begun in . IRIS-Ts from are already here. NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8