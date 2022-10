DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a "fait une complète erreur de calcul", juge Joe Biden

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: De nouvelles frappes ont été menées cette nuit en Ukraine. La ville de Nikopol, dans la région de Dnipro, a notamment fait l'objet d'un bombardement. Une fillette de six ans et sa mère ont été grièvement blessées, selon le gouverneur Valentyn Reznichenko. Des frappes ont également été menées près de Zaporijjia et d'Odessa, d'après les autorités locales.







(VALENTYN REZNICHENKO / TELEGRAM)

: "[Inutile] de négocier quoi que ce soit avec la Russie sur le fait qu'ils restent en Ukraine, gardent une partie de l'Ukraine."



Le président américain Joe Biden déclare sur CNN (en anglais) ne pas avoir "l'intention" de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du prochain G20 (le 15 et 16 novembre). A moins, toutefois, que ce dernier veuille évoquer la libération de Brittney Griner, basketteuse américaine emprisonnée en Russie.

: Embouteillage aux portes du Bosphore. Les exportations de céréales ukrainiennes s'accélèrent, grâce à un accord entre Kiev et Moscou sous l'égide des Nations unies et de la Turquie. Celui-ci a déjà permis 630 voyages dans les deux sens. Hier, par exemple, 150 cargos patientaient à l'entrée et à la sortie du détroit.







(DIEGO CUPOLO / NURPHOTO VIA AFP)

: Il est 6 heures, voici les principaux titres de l'actualité :



#CARBURANT Un tiers des stations-service sont touchées par des pénuries, et le mouvement de grève s'est étendu à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique). Le gouvernement souhaite la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts d'Esso-ExxonMobil.



La Russie a revendiqué hier de nouvelles frappes "massives" sur les infrastructures ukrainiennes. Le G7, réuni en urgence, a promis de "demander des comptes" à Vladimir Poutine.



#FOOT Le PSG a concédé le nul face à Benfica (1-1) en Ligue des champions. Le club devra encore attendre un peu pour se qualifier en huitièmes de finale.



#ESPACE La Nasa dit avoir réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire, fin septembre, en projetant un vaisseau dans le cadre de la mission Dart.



Guerre en Ukraine, crise énergétique...Emmanuel Macron va se prêter ce soir à un exercice inédit, en inaugurant à 20h30 la nouvelle émission politique de France 2, "L'Evénement".