Guerre en Ukraine : face à la menace nucléaire, les demandes de pastilles d'iode explosent à Gravelines

À Gravelines (Nord), les clients sont nombreux à s'approvisionner en pastilles d'iodes. "C'est vraiment au cas où. Ça fait un an et demi que j'habite à Gravelines, c'est la proximité avec la centrale, puis l'actualité avec la guerre en Ukraine", confie une acheteuse. Dans la ville, les pharmaciens font face à la flambée des demandes de comprimés d'iode.

Gravelines vit avec le risque nucléaire depuis 40 ans

Pour les officines, la prévention est essentielle. "Si le médicament est pris de manière préventive il ne sert à rien, il est limite plus dangereux. (…) Il faut expliquer aux gens que pour l'instant il n'y a pas de problème", commente Vincent Alavoine, pharmacien. La ville vit avec le risque nucléaire depuis plus de 40 ans. La guerre en Ukraine n'inquiète donc pas outre mesure les habitants. "De toute façon, s'il y a quelque chose, on n'aura pas le temps de dire ouf", s'amuse une femme.