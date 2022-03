Guerre en Ukraine : épargnée par les bombes, Lviv devient la base arrière de l'humanitaire

Au cœur du centre historique de Lviv (Ukraine), des habitants arrivent les bras chargés, jeudi 10 mars. "On apporte des lits d'enfants, on a des draps, des couvertures et un matelas", décrit l'un d'entre eux. Ils déposent des vivres, des cartons de médicaments et des vêtements. Il y a quinze jours encore, l'endroit était un centre culturel où les enfants exposaient leurs dessins. Aujourd'hui, il ressemble à une gigantesque plateforme humanitaire.

Trouver un peu de réconfort

"Ici, c'était la salle de concert, sur cette scène des enfants faisaient des spectacles, il y avait de la danse et on projetait des films", raconte le responsable du centre. Les volontaires trient les dons, notamment de vêtements. Ils sont entre 300 et 500 à se relayer jour et nuit. Les dons partent ensuite vers les villes ukrainiennes de Kharkiv ou Soumy, là où les habitants en ont le plus besoin. Une mère arrive du sud de Kiev, elle a fui avec sa fille. Les réfugiés trouvent dans le centre un peu de réconfort avant de poursuivre leurs routes vers l'Europe.