Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen d'entretenir un "discours de capitulation"

Il a également accusé la présidente des députés RN d'être "l'amie du pouvoir russe", samedi, dans un entretien accordé au journal "le Parisien".

Emmanuel Macron a accusé la présidente des députés RN, Marine Le Pen, d'entretenir "un discours de capitulation", depuis le début de la guerre en Ukraine. Et ce parce qu'elle "est l'amie du pouvoir russe", a affirmé le chef de l'Etat, samedi 3 décembre, dans un entretien au Parisien (article réservé aux abonnés). "Ce n'est pas une découverte, a-t-il ajouté. Elle est l'amie de la Russie et l'ennemie de l'Otan. Eh bien, pas moi".

Il s'est par ailleurs réjouit que les Français l'aient "choisi" au second tour de la présidentielle, plutôt que la candidate du Rassemblement national, arguant que si Marine Le Pen était à sa "place", "ce serait l'isolement, la marginalisation de la France et surtout moins de chance pour l'Ukraine de résister".

"On serait dans une drôle de béchamel", a-t-il résumé. Il a également taxé de "faux et dangereux" les accusations de la députée de compromettre la "propre sécurité" du pays en livrant à l'Ukraine des canons Caesar. "Le chef des armées que je suis peut vous assurer qu'à chaque fois que nous livrons quelque chose, nous le faisons en préservant la totalité de nos capacités de défense du sol national, de nos emprises critiques et de nos ressortissants", a-t-il assuré.