Guerre en Ukraine : des négociations pour la paix doivent-elles s’ouvrir ?

La guerre continue de sévir en Ukraine. Le temps des négociations est-il arrivé ? On fait le point avec le journaliste Loïc de la Mornais, en direct de Washington.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le bilan dans chaque camp est extrêmement lourd. Une question se pose désormais, alors que l’Ukraine a récupéré la ville de Kherson (Ukraine), vendredi 11 novembre : est-ce le temps de la négociation ? Le journaliste Loïc de la Mornais fait le point en direct de Washington (États-Unis). "À Washington, il y a des différences d’analyse. Du côté des militaires (…), il y a ce conseil, qui a dit publiquement 'que l’Ukraine profite de ce moment pour consolider ses positions et arrive à la table des négociations face aux Russes en position de force'", explique le journaliste.

Un consensus sur la Crimée

Du côté de la Maison Blanche, c’est un autre son de cloche. "On est un petit peu plus mesuré. Officiellement, seule l’Ukraine, souveraine, et son président Zelensky peuvent décider, ou non, d’aller à la table des négociations. En revanche, il semble qu’il y ait un consensus auprès des responsables américains sur la question de la Crimée", indique Loïc de la Mornais. Selon lui, les États-Unis souhaitent qu’il "n’y ait pas de reconquête de la Crimée".