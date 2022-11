DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis annoncent une nouvelle tranche d'aide de 400 millions de dollars à Kiev

Ce qu'il faut savoir

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 10 novembre une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, avec notamment des missiles supplémentaires pour la défense antiaérienne de Kiev, pour une valeur totale de quelque 400 millions de dollars. Elle comprend notamment quatre systèmes antiaériens de courte portée Avenger, des systèmes mobiles montés sur des blindés légers ainsi qu'un nombre non précisé de missiles Stinger. Suivez notre direct.

Zelensky se félicite des gains territoriaux ukrainiens. L'Ukraine a annoncé jeudi la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. "Ce n'est pas l'ennemi qui se retire, ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant en en payant le prix", a souligné dans la soirée le président Volodymyr Zelensky, prenant le contre-pied de l'armée russe qui a affirmé mercredi se retirer pour occuper de meilleures positions. "Cela a été obtenu par le courage, dans la douleur et avec des pertes", a ajouté le président ukrainien.

Moscou amorce le repli de la région de Kherson. L'armée russe a elle annoncé avoir commencé son retrait en déplaçant ses troupes de la rive droite (occidentale) où se trouve la ville de Kherson, à la rive gauche du fleuve Dniepr, un obstacle naturel théoriquement plus facile à défendre. "Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers des positions aménagées sur la rive gauche du fleuve Dniepr", a déclaré le ministère russe de la Défense.

Lecornu anticipe une situation "figée" sur le terrain. Sur France 2, vendredi matin, le ministre des Armées a livré son point de vue sur le conflit ukrainien. "On va rentrer dans l'hiver et la zone de front, et notamment autour du Dniepr, va se figer, prévoit Sébastien Lecornu. La décision russe vient figer la situation pour les semaines et les mois qui viennent, on va avoir beaucoup de frappes en profondeur."