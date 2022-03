Guerre en Ukraine : des médias russes interdits en Europe ?

L’Union européenne a pris des sanctions contre le média RT et le site pro-russe Sputnik. La chaîne de télévision va cesser d’émettre, mercredi 2 mars. L’UE dénonce "la désinformation toxique et nuisible en Europe du média".

Si elle est à l’antenne pendant encore quelques heures, la chaîne RT va cesser d’émettre mercredi 2 mars. C’est une décision prise par l’Union européenne. Cela fait partie des sanctions économiques mais pas seulement : l’UE insiste sur "la désinformation toxique et nuisible en Europe du média". À l’antenne, la chaîne évoque des tensions depuis le début de la guerre et explique que certains de ses journalistes ont été "menacés" et même "placés sous protection".



"Je pense qu’on est arrivé à un stade, effectivement, de censure"

Menacé de mort sur les réseaux sociaux, un journaliste souhaitant rester anonyme confie son inquiétude. "C’est l’angoisse, c’est terrifiant. Comment le vivre ? C’est difficile pour nous, c’est difficile pour nos proches", témoigne-t-il. Il assure ne pas faire de propagande pro-Poutine. S’il admet qu’il est possible de contester la ligne éditoriale de RT France, "en revanche menacer de fermeture un média pour des raisons politiques, ça c’est totalement inédit et je pense qu’on est arrivé à un stade, effectivement, de censure". Le média en ligne ouvertement pro-russe, Sputnik, est dans le viseur de l’Europe. Des mesures de rétorsion à l’encontre des médias européens sont attendues de la part du Kremlin. La guerre se mène aussi sur le terrain de l’information. En Russie, deux médias indépendants ont été interdits.