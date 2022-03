Guerre en Ukraine : des Français réservent des logements sur Airbnb pour aider financièrement la population confrontée aux combats

En réservant des nuitées en Ukraine sur la plateforme, sans l'intention de se rendre sur place, il est ainsi possible de soutenir financièrement des Ukrainiens. D'autres mettent à disposition des réfugiés leur propre logement.

Dominique, retraitée, vit à 3 000 kilomètres du chaos ukrainien, près de Toulouse, et elle se demandait comment venir en aide à la population menacée par les bombardements de l'armée russe. Ce mardi 8 mars, au matin, elle allume son ordinateur et décide de s'inscrire sur le site Airbnb : "Je suis allée voir pour louer une chambre à Kiev, une petite chambre à 24 euros". Dominique n'a pas l'intention de se rendre dans la capitale de l'Ukraine, mais c'est le moyen qu'elle a trouvé pour soutenir financièrement une jeune ukrainienne, hôte sur la plateforme de réservation. "Je sais que cette somme tombera directement dans sa poche", explique-t-elle. Airbnb assure ne prendre aucun frais sur ces transactions symboliques et solidaires.

"Je lui ai juste dit 'Bonjour. Bien sûr, je ne viendrai pas, mais j'espère que cette petite somme pourra vous aider'." Dominique, une retraitée française à franceinfo

La retraitée française ne sait pas grand chose de celle à qui elle vient en aide, simplement qu'"elle vit seule". "Je ne sais pas si elle est étudiante, ce qu'elle fait", raconte-t-elle. Dominique lui a transmis ses coordonnées : "Et je lui ai dit que s'il y avait un problème, je pourrais peut être l'aider autrement ou plus que ça. Elle a écrit qu'elle me remerciait, qu'elle gardait mes coordonnées si elle est obligée de partir de Kiev, si elle a besoin d'une aide."

"Je suis tombée sur une charmante personne"

Dominique se dit prête à héberger la jeune Ukrainienne si elle devait fuir son pays et décidait de se réfugier en France. Sur la version française d'Airbnb, 700 nuitées ont été réservées pour aider financièrement les Ukrainiens. Caroline, parisienne, avait déjà mis a disposition son logement sur la plateforme lors de la crise du Covid-19, pour le personnel médical. Cette fois-ci, elle a reservé un logement à Kiev pour 100 euros : "Je voulais aider d'une façon ou d'une autre. J'ai réservé une chambre, j'ai fait un peu au hasard et en fait, je suis tombée sur une charmante personne."

@AirbnbOrg proposera gratuitement un hébergement temporaire d'urgence à un maximum de 100 000 réfugiés au départ d'Ukraine.

Plus d'informations sur https://t.co/la5CrjhXen https://t.co/XA7HXBVRYs — Airbnb France (@airbnb_fr) February 28, 2022

Que lui a dit cette charmante personne ? "Que j'étais très humaine et qu'elle me remerciait beaucoup. Et qu'elle allait aider une amie qui passe la frontière avec sa fille et qui en a justement besoin. Donc, c'est par ricochet", se félicite Caroline.

"Les gens s'entraident sur place et quand on leur envoie de l'argent, ils peuvent aider les personnes qui sont le plus dans le besoin ou ils peuvent aider immédiatement. Donc, c'est ça que j'aime, c'est l'immédiateté". Caroline, une Française qui a fait don d'une nuitée à franceinfo

Plus de 61 000 nuits ont été reservées en Ukraine par des donateurs du monde entier, les 2 et 3 mars, précise Airbnb. D'autres choisissent de mettre à disposition leur propre logement sur la plateforme. Ils sont 28 000 dont 2 800 en France.