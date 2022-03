Guerre en Ukraine : depuis Lviv, ces ingénieurs en informatique s'attaquent à la désinformation en Russie

Leurs armes : un ordinateur et une connexion internet. À la tombée de la nuit, dans le centre-ville de Lviv, dernière grande ville ukrainienne avant la Pologne, le retentissement des sirènes est presque devenu ordinaire pour Octap.

Il travaille dans un entrepôt : c'est là qu'il opère avec une équipe de cinq personnes. Depuis deux semaines, ils envoient des SMS ou appellent massivement des citoyens russes pour, explique-t-il, leur rendre compte de la réalité de la guerre.

"On essaie de joindre directement les mères et les frères et sœurs des soldats russes."