Guerre en Ukraine : dans les Vosges, une association accueille des réfugiés ukrainiens

Albin Coanet héberge chez lui, à Xertigny (Vosges), Marina Podobied et ses trois fils. Ils ont quitté Kiev (Ukraine) pour fuir la guerre, et sont arrivés en France après cinq jours d'un voyage éprouvant. Comme cette famille, 19 autres Ukrainiens ont trouvé refuge à dans la ville française. Un accueil rendu possible grâce aux bénévoles de l'association J'abrite un réfugié, qui vient en aide aux Ukrainiens.



60 réfugiés ukrainiens accueillis dans les Vosges

À 66 ans, Denis Blandin n'a pas hésité à faire près de 3 000 km à bord d'une camionnette jusqu'en Pologne, pour ramener ces familles à l'abri en France. "Je fais ce que je peux, je suis prêt à faire plus", assure ce dernier, très ému. L'association organise également des collectes alimentaires dans les supermarchés. Ce type d'initiatives solidaires se multiplient : plus de 60 réfugiés ukrainiens ont ainsi pu être pris en charge dans les Vosges depuis le début de la guerre.