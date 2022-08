Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 24 août

Six mois exactement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une frappe russe a frappé une gare ferroviaire dans le centre du pays et a fait au moins 22 morts.

Les six mois du conflit en Ukraine coïncidaient avec l'anniversaire de l'indépendance du pays en 1991. Volodymyr Zelensky et son épouse ont rendu hommage aux soldats ukrainiens tués en observant une minute de silence et en déposant des bouquets jaune et bleu devant un mémorial du centre de Kiev. Mais la soirée a été marquée par une frappe russe qui a fait au moins 22 morts dans la gare de Tchaplino, située au centre du pays, a annoncé le dirigeant ukrainien. Franceinfo revient sur les faits marquants du mercredi 24 août sur le front de la guerre en Ukraine.

Au moins 22 morts après une attaque russe, annonce Kiev

Kiev redoutait une attaque russe six mois après le début du conflit et en ce jour de l'indépendance de l'Ukraine. Une gare ferroviaire située dans la région de Dnipro, à Tchaplino, dans le centre du pays, a été frappée. Pour le moment, il y a 22 morts, dont cinq personnes qui ont brûlé dans une voiture" et un garçon de 11 ans, tué dans l'explosion de sa maison, a déclaré le président ukrainien. "Quatre wagons de passagers sont en feu", a-t-il précisé. "Les opérations de recherche et de sauvetage vont se poursuivre, a ajouté le dirigeant, nous allons faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous allons les chasser de notre terre."

Volodymyr Zelensky met la pression sur la Russie

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni le jour marquant le sixième mois du conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, dans un message vidéo, que "la Russie doit sans condition stopper son chantage nucléaire et simplement se retirer de la centrale" de Zaporijjia. Il a également assuré que son pays se battra "jusqu'au bout" sans "aucune concession ou compromis" avec la Russie. "Nous tenons bon depuis six mois. C'est dur mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin", a lancé le chef d'Etat ukrainien.

Une guerre "absurde" selon l'ONU

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé devant le Conseil de sécurité la guerre "absurde" en Ukraine, six mois jour après le début du conflit, une journée qui représente "un jalon triste et tragique". Il a également pointé du doigt "les conséquences de cette guerre absurde, bien au-delà de l'Ukraine". Il a également répété "sa profonde inquiétude" concernant les activités militaires autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Toute nouvelle escalade de la situation pourrait conduire à l'autodestruction", a redouté le secrétaire.

Une nouvelle aide militaire des Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a annoncé, mercredi 24 août, une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars au moment où le pays, qui combat depuis six mois l'invasion russe, marque le jour de son indépendance. "Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d'annoncer notre plus grande tranche d'assistance sécuritaire à ce jour : environ 2,98 milliards de dollars d'armes et d'équipement", a affirmé Joe Biden dans un communiqué.

Kiev accuse la Russie d'adoptions illégales d'enfants ukrainiens

"La Russie continue de kidnapper des enfants à partir du territoire ukrainien et d'arranger leur adoption illégale par des citoyens russes", a déclaré dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Plus de 1 000 enfants de Marioupol ont été illégalement donnés à des étrangers à Tioumen, Irkoutsk, Kemerovo et dans le district de l'Altaï", cite le ministère, affirmant que plus de 300 enfants ukrainiens sont également gardés dans des "établissements spécialisés" de la région de Krasnodar.