Guerre en Ukraine : Bono et The Edge du groupe U2 ont donné un concert dans le métro de Kiev

Deux des membres du groupe U2, Bono et The Edge, se sont produits dimanche 8 mai dans une station du métro de Kiev (Ukraine). "Le président Volodymyr Zelensky nous a invités à nous produire à Kiev pour un spectacle de solidarité avec le peuple ukrainien, et c'est ce que nous sommes venus faire", ont expliqué Bono et The Edge sur Twitter, en milieu de journée.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine — U2 (@U2) May 8, 2022

A la station Khreshchatyk, les deux musiciens ont interprété plusieurs titres, comme With or Without You, Vertigo et même une version de Stand by Me, de Ben E. King, transformée en Stand by Ukraine avec le groupe Antytila.

Bono et The Edge ne sont pas les seuls artistes occidentaux à montrer leur solidarité avec le peuple ukrainien à travers des reprises avec des groupes locaux. Ainsi, le Britannique Ed Sheeran a collaboré avec les musiciens d'Antytila, actuellement engagés dans les combats contre les forces russes. Le remix du clip 2step a été diffusé sur YouTube, lundi 2 mai.