Guerre en Ukraine : à la frontière avec la Moldavie, les réfugiés affluent

S. Perez, A. Mikoczy, C. Cormery, T. Donzel

Une équipe de France Télévisions s'est rendue à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, au plus près des réfugiés.

Sur les visages, l'épuisement de mères, qui ont souvent dû marcher dans la neige et le froid, mais aussi la tristesse des couples qui se séparent parce que le mari doit rester combattre. Voilà ce que l'on peut observer à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Les forces russes avancent actuellement vers Odessa (Ukraine) et bombardent plusieurs villes sur leur chemin.

Une certitude

Dans les voitures qui attendent sur la route pendant des heures, des histoires de vies fracassées. Il y a Irina, la grand-mère, qui pleure la maison où elle a toujours vécu. Au poste-frontière, il y a de plus en plus de familles sur le point de partir se mettre à l'abri. Elles sont en contact jusqu'au bout avec leurs proches, obligés de rester. Tristesse infinie et terrible sentiment de gâchis. La plupart des réfugiés ne sait comment ils seront hébergés, mais ils ont une certitude : ils veulent rentrer un jour dans leur pays, pour leurs enfants.