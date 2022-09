Guerre en Ukraine : à Izioum, des interrogations après la découverte de tombes par centaines

Entre les arbres, des tombes surmontées de croix sommaires à Izioum (Ukraine). Au total, 443 ont été recensées. Au centre, se trouve un vaste trou faisant office de fosse commune. La croix sur la fosse indique que les corps sont ceux de soldats ukrainiens, en provenance de la morgue. Selon les enquêteurs, la plupart de ces soldats sont morts au combat, mais pas seulement. "Le premier corps portait des traces de torture. Il avait une corde autour du cou, il a probablement été étranglé", explique un enquêteur ukrainien.

Des salles de torture découvertes



Izioum a été le théâtre de combats acharnés. Les Russes s'en étaient emparé en mars dernier. Dans cette ville et dans d'autres localités libérées, les Ukrainiens découvrent des salles de torture, il y en aurait une dizaine. Un civil dit en avoir été victime parce que son frère est soldat. "Ils me faisaient tenir deux câbles reliés à un générateur électrique. Plus il tournait vite, plus la décharge était forte", confie-t-il. Les Nations Unies affirment vouloir envoyer une équipe d'enquêteurs sur place.