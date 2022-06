Gaz : le robinet fermé pour la France par la Russie

Vladimir Poutine est en train de couper le gaz à la France. Depuis deux jours, l’un des principaux gazoducs venant de Russie et passant par l’Allemagne, n’exporte plus aucun gaz vers notre pays. Moscou, qui fournit 17 % de notre consommation, se venge ainsi des sanctions européennes. "Les sanctions sont une arme à double tranchant et fonctionnent à double sens", a signalé Vladimir Poutine, président de la Russie.



56 % de stockage actuellement

La France avait anticipé en important davantage via l’Espagne mais aussi de gaz liquéfié avec + 60 % depuis le début de l’année. "Aucune difficulté n’est attendue durant l’été pour satisfaire les besoins des consommateurs français", affirme le gestionnaire du réseau français GRTgaz. Mais qu’en sera-t-il cet hiver ? Car le stockage en est à 56 % aujourd’hui. "Cela va être très compliqué parce qu’il n’y a plus beaucoup de gaz naturel liquéfié disponible et nos infrastructures pour le recevoir opèrent à 100 %", estime Thierry Bros, expert énergie et professeur à Sciences Po. Le bouclier tarifaire sera en place jusqu’à la fin de l’année, mais ce n’est pas le cas pour les entreprises et les collectivités locales.