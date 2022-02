Eurozapping : les ukrainiens manifestent à Kiev, le parlement russe approuve les choix de Poutine, l'Allemagne arrête Nord Stream 2

Les Ukrainiens manifestent contre la Russie à Kiev. Sous les couleurs de l’union européenne mêlées aux drapeaux ukrainiens devant l’ambassade de Russie à Kiev, les manifestant conspuent Vladimir Poutine pour avoir reconnu l’indépendance des deux territoires séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Depuis 8 ans, le conflit à l’est de l’Ukraine a fait 14 000 morts.

En Russie, la Douma adoube la décision de Vladimir Poutine. Sans surprise, le parlement a approuvé l’indépendance des territoires séparatistes d’Ukraine et l’accord d’entraide qui permet l’intervention des forces russes. A l’unanimité avec 155 voix pour, zéro contre, pour la chambre haute. Un peu plus tôt, les députés de la chambre avaient également plébiscité cette décision.

L'Allemagne sanctionne la Russie

En Allemagne, dans le port de Lubmin, près de la mer Baltique tout était prêt. Il ne manquait plus que la décision administrative. Bloquer Nord Stream 2 est une mauvaise nouvelle pour cette région qui a beaucoup investi, mais reste solidaire. "Nous soutenons cette décision et la région va geler les travaux sur les compensations climatiques de cette installation", a déclaré Simone Oldenburg, vice-première ministre de la région Mecklembourg-Poméranie occidentale. Avec la suspension de Nord Stream 2, l’espoir d’engranger 1,5 million d’euros de taxe professionnelle par an vient de s’envoler.