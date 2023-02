Eurozapping : la guerre en Ukraine dans l'actualité européenne

Comme chaque soir, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 24 février.

La Pologne veut livrer davantage d'armes à l'Ukraine. Mateusz Morawiecki, en visite à Kiev pour une nouvelle rencontre avec Zelensky. Depuis le début de la guerre, la Pologne soutient l'Ukraine et veut aujourd'hui aller plus loin dans son engagement militaire. "Nous sommes prêts à former les Ukrainiens sur les avions de combat F16" a déclaré le premier ministre polonais. Varsovie vient d'ailleurs de livrer quatre chars Leopard 2.

Manifestation de soutien à Belgrade

A Belgrade, ils étaient des milliers à participer à la marche de solidarité et de paix pour l'Ukraine. Un an après le début de la guerre, les manifestants ont surtout voulu dénoncer l'invasion russe. "Nous avons choisi notre camp", a asséné une manifestante. Aucun dirigeant serbe n'a participé au rassemblement, Belgrade refuse de prendre toujours de prendre des sanctions contre Moscou.