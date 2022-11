En images Scènes de liesse, drapeaux hissées, klaxons... L'Ukraine célèbre la libération de Kherson

C'est l'un des temps forts de la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne est entrée, vendredi 11 novembre, dans Kherson (sud) après le retrait forcé des militaires russes. Un revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de guerre en Ukraine. "Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud du pays, nous reprenons Kherson", s'est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

Cette victoire a été célébrée un peu partout dans pays. Franceinfo revient sur les images marquantes.

L'avant-garde ukrainienne accueillie par une foule en liesse

Les premiers soldats ukrainiens qui sont arrivés sur la place centrale de Kherson ont été accueillis par des dizaines d'habitants en liesse. "ZSU [l'armée ukrainienne], ZSU, ZSU, ZSU", scandaient-ils. Sur les images, on peut voir une militaire portée en triomphe par des manifestants.

Ukrainian soldiers are already in the central square of #Kherson. Local residents don't hold back their joy. They shout: "ZSU" (Armed Forces of #Ukraine).

Look how happy they are! pic.twitter.com/CHiRrVwCC2 — Inna Sovsun (@InnaSovsun) November 11, 2022

Are you also crying while watching this? pic.twitter.com/6GbRh1xNf6 — UkraineWorld (@ukraine_world) November 11, 2022

Des drapeaux hissés sur des bâtiments officiels

Tout au long de la journée, des images de drapeaux ukrainiens hissés sur les bâtiments de la ville ont été diffusées. Ici, un poste de police et un monument sur la place centrale.

The Ukrainian flag is raised at the entrance to the National Police Office in Kherson Oblast.



Video: Tsaplienko TG pic.twitter.com/4b6Fr1Apr5 — KyivPost (@KyivPost) November 11, 2022

Le drapeau ukrainien sur #kherson. Retrait-Défaite pour les russes. pic.twitter.com/xon5Im7aWK — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) November 11, 2022

A l'inverse, les traces de l'occupation russe sont en train d'être détruites, comme ce panneau qui proclame que "la Russie est là pour toujours".

Russia, 23.09.22: We are here forever!

Kherson, 11.11.22: We don't think so ;) pic.twitter.com/o0Ojv6UVkP — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) November 11, 2022

Des pastèques comme symbole

La région de Kherson est un important producteur de pastèques. Un soldat s'est filmé au milieu de la foule, un fruit sous le bras.

Video of the day pic.twitter.com/ucWjr5Z1fk — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 11, 2022

Le fruit vert et rouge a été également utilisé sur les réseaux sociaux pour célébrer la victoire.

JUST DONE IT! pic.twitter.com/JCZa7iEldY — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 11, 2022

Des rassemblements de nuit

Les célébrations se sont poursuivies à la nuit tombée, malgré les coupures d'électricité.

Kherson's central square this evening. pic.twitter.com/x7QlqUF0XQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

#Ukraine : the Ukrainian anthem blasts through the night in #Kherson. pic.twitter.com/rgNoU89bl8 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 11, 2022

Des scènes de joie place Maidan à Kiev

Cette victoire a été célébrée sur la place Maidan de Kiev, un lieu emblématique de la capitale ukrainienne.

Une manifestante brandie une pancarte "Kherson", le 11 novembre 2022 à Kiev (Ukraine). (GENYA SAVILOV / AFP)

Une manifestante se fait maquiller aux couleurs de l'Ukraine, le 11 novembre 2022 à Kiev (Ukraine). (GENYA SAVILOV / AFP)