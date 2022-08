DIRECT. Ukraine : une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique va entrer dans la centrale nucléaire de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

"L'AIEA se rend à l'intérieur de la centrale nucléaire de Zaporijjia". Face à la presse, le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré, mercredi 31 août, qu'une équipe d'inspection de cette instance onusienne était en route vers la plus importante centrale nucléaire d'Europe, dans le sud de l'Ukraine. "Nous sommes enfin en train de bouger après plusieurs mois (...) d'efforts", s'est-il félicité, alors que la centrale est aux mains de l'armée russe depuis début mars et est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines.



Dans un message diffusé mardi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté l'AIEA à "faire le maximum" pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporijjia. Suivez notre direct.



Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Le président ukrainien s'est entretenu hier soir avec Emmanuel Macron à propos de la centrale de Zaporijia. "Nous avons coordonné nos positions pour protéger l'Ukraine et l'Europe du chantage radiologique russe, déclare le président ukrainien dans sa vidéo quotidienne. J'espère qu’avec les organisations internationales, avec tous nos partenaires, nous pourrons ramener l’usine sous le contrôle total de l’Ukraine et forcer la Russie à retirer tout son personnel militaire et ses armes de l’usine. Une démilitarisation immédiate et complète du site est nécessaire".



Nouvelle suspension des livraisons de gaz. Les Européens sont de nouveau en alerte alors que les livraisons via le gazoduc Nord Stream doivent s'interrompre aujourd'hui pour des travaux de maintenance, programmée jusqu'à samedi. Une interruption qui survient alors que l'énergie est au cœur d'un bras de fer entre Moscou et les Occidentaux qui accusent régulièrement la Russie d'utiliser le gaz "comme une arme". Interrogé sur la reprise des flux à l'issue des trois jours de pause, le porte-parole du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a assuré "qu'en dehors des problèmes techniques causés par les sanctions, rien n'interfère avec les livraisons". Or, les capitales occidentales "ont imposé des sanctions contre la Russie, qui ne permettent pas d'effectuer des travaux normaux d'entretien et de réparation", a-t-il souligné.

Un "simulacre" de référendum en Ukraine occupée. Selon un porte-parole du département d'Etat américain, un haut responsable russe a été chargé d'organiser un "simulacre" de référendum afin d'annexer des territoires ukrainiens à la Russie. Ce scrutin, qui pourrait intervenir rapidement, "essaiera de donner un vernis de légitimité à une spoliation manifeste de terres qui violerait la constitution ukrainienne et les lois internationales", a déclaré Vedant Patel lors d'un point presse.

La contre-offensive de l'armée ukrainienne en cours. La contre-offensive de Kiev s'est poursuivie hier dans le sud de l'Ukraine, où d'intenses combats étaient signalés. "Des combats se déroulent actuellement pratiquement sur toute la ligne de front : dans le sud, dans la région de Kharkiv (nord-est) et dans le Donbass (est)", a-t-il déclaré, demandant en outre aux "Ukrainiens de Crimée" de se tenir "à l'écart des installations militaires russes" et à communiquer aux services de sécurité "toutes les informations sur les occupants que vous avez pour que la libération" de cette péninsule annexée en 2014 par Moscou "se fasse plus rapidement".