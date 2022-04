DIRECT. Ukraine : la Russie intensifie ses frappes après le naufrage de son croiseur en mer Noire

Ce qu'il faut savoir

La Russie a bombardé un fabricant des missiles ukrainiens après avoir perdu le vaisseau amiral de sa flotte de la mer Noire, vendredi 15 avril. L'usine Vizar, visée par Moscou, fabrique les missiles antinavires Neptune, avec lesquels les Ukrainiens disent avoir tiré sur le Moskva. Ce navire lance-missile de 186 mètres de longueur, fleuron de la flotte russe, était chargé d'assurer la défense aérienne dans un rayon de 150 km autour de sa position. Suivez la situation en direct avec franceinfo.

Zelensky réclame plus d'armes. Comme à son habitude, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux Occidentaux par un message vidéo. "Vous pouvez rendre la guerre bien plus courte. Plus vite et en plus grande quantité nous allons recevoir les armes que nous avons demandées, plus forte sera notre position et plus vite la paix viendra", a-t-il lancé.

Moscou annonce des frappes de "réplique". "Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages effectués en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a averti ve,dredo le ministère russe de la Défense.

Les violences continuent dans l'est. Dans la plus grande région du Donbass, celle de Donetsk, où "des combats se déroulent sur toute la ligne de front", trois personnes ont été tuées et sept blessées vendredi, a déclaré la présidence ukrainienne. L'autre région de ce bassin minier, celle de Lougansk, a quant à elle été le théâtre de 24 bombardements qui ont fait deux morts et deux blessés, selon la même source.