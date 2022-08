DIRECT. Ukraine : "La Russie a mis l'ensemble des Européens aux portes d'une catastrophe nucléaire", selon Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Une menace nucléaire en Europe ? "La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l'ensemble des Européens, aux portes d'une catastrophe nucléaire", a déclaré, jeudi 25 août, dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La centrale nucléaire de Zaporijjia, en zone occupée dans le sud de l'Ukraine, a été "déconnectée" du réseau ukrainien après des dommages sur les lignes électriques causés par des incendies, selon Kiev. La compagnie d'Etat ukrainienne Energoatom précise que les installations nucléaires restaient alimentées par la centrale thermique voisine. Suivez notre direct.

L'armée russe renforcée. Le président russe Vladimir Poutine a signé, jeudi, un décret ordonnant d'augmenter de 10% le nombre des militaires que compte l'armée, en pleine offensive contre l'Ukraine et sur fond de tensions croissantes avec les pays occidentaux.

Un tribunal international dès l'an prochain ? Kiev a l'intention de créer dès l'an prochain un tribunal international, afin d'y juger le président russe, Vladimir Poutine, et les responsables de l'invasion de l'Ukraine, a révélé à l'AFP Andriï Smirnov, le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. "C'est la seule option pour que soient tenus rapidement responsables les criminels qui ont démarré la guerre contre l'Ukraine. La meilleure, la plus rapide et la plus efficace", a insisté le haut responsable.

Une rencontre entre la France et la Pologne au sujet de l'Ukraine. Emmanuel Macron recevra lundi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki pour discuter du soutien à l'Ukraine face à la Russie et des conséquences du conflit pour les Européens, a annoncé jeudi l'Elysée. La visite du Premier ministre nationaliste-populiste, déjà venu en mars 2021, intervient après une période de tension entre Paris et Varsovie.