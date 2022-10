DIRECT. Ukraine : l'Arabie saoudite annonce 400 millions de dollars d'aide humanitaire à Kiev

Ce qu'il faut savoir

En septembre, Riyad avait déjà joué un rôle inattendu de médiateur, aboutissant à un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Cette fois, l'Arabie saoudite a annoncé, samedi 15 octobre, une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour l'Ukraine. Selon l'agence de presse officielle SPA, le prince héritier de ce royaume du Golfe, Mohammed ben Salmane, a parlé au téléphone au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et a souligné "la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, et la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation." Suivez notre direct.

Une nouvelle aide militaire des Etats-Unis. Des munitions de Himars, des lance-roquettes montés sur des blindés légers, plus de 23 000 obus d'artillerie, 5 000 mines anti-blindés opérées à distance, 5 000 armes anti-char, 200 véhicules Humvees de transport... Les Etats-Unis vont fournir 725 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine pour sa défense face à l'invasion russe, ont annoncé le Pentagone et le département d'Etat, vendredi. "Ce versement portera le total de l'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine à un montant sans précédent de plus de 18,3 milliards de dollars" depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, a précisé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans un communiqué.

SpaceX peine à financer le réseau internet en Ukraine. Par la voix de son patron, Elon Musk, la compagnie SpaceX a assuré vendredi ne plus avoir les moyens de continuer à financer le réseau internet Starlink en Ukraine. Depuis le début de la guerre, la société y a livré des milliers de terminaux qui permettent d'assurer une connexion à internet grâce à une constellation de satellites. L'opération a déjà coûté 80 millions de dollars à SpaceX et la facture devrait atteindre 100 millions d'ici à la fin de l'année, selon Elon Musk. Ce dernier fait un appel du pied au ministère américain de la Défense, pour qu'il prenne le relais du financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement ukrainien et son armée.