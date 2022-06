DIRECT. Le Royaume-Uni annonce qu'il va fournir des lance-roquettes à l'Ukraine

#POLITIQUE #LEGISLATIVES Les candidats de la majorité présidentielle arrivent en tête dans huit circonscriptions, où ils devancent des candidats de la Nupes. Celle-ci est en tête dans deux circonscriptions, dont celle des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco, la seule où le candidat de la majorité, Manuel Valls, ne passe pas le premier tour. Le député sortant Stéphane Vojetta, élu sous l'étiquette LREM en 2017 et qualifié pour le second tour, a cependant promis de rester "loyal" à Emmanuel Macron s'il l'emporte. Enfin, dans la 8e circonscription, qui comprend notamment Israël, la Grèce, la Turquie et l'Italie, le sortant UDI Meyer Habib devance la candidate de la majorité Deborah Abisror-De Lieme.