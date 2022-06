DIRECT. L'Ukraine réclame davantage d'armes lourdes à ses alliés pour contrer la puissance de frappe russe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Bonjour @Maxime83, vous faites référence aux propositions de LFI et Renaissance qui souhaitent inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Emmanuel Macron souhaitait lui l'intégrer à la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Le président de la République avait fait cette annonce, le 19 janvier, au cours de son discours devant le Parlement européen à l'occasion de la présidence française de l'UE.

: Ne pas oublier que Emmanuel Macron l'avais proposé dans un discours en janvier

: Une perturbation ondulera de la Nouvelle-Aquitaine et de l'est des Pays de la Loire au nord de la Seine, maintenant un temps couvert et souvent pluvieux sur ces régions, selon Météo-France, qui a incité à une "vigilance particulière" dans plusieurs régions à cause des orages. Dans leur bulletin de ce matin, les météorologues ont annoncé le "début de suivi" de la situation dans douze départements à cause des orages : Allier, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Loire, Marne, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire et Yonne.





: L'auteur présumé de la fusillade qui a fait deux morts et 21 blessés, dont dix graves, dans la nuit dans le centre-ville d'Oslo est un Norvégien d'origine iranienne, annonce la police. Le suspect, dont l'identité n'a pas été communiquée, était connu des services de renseignement intérieur, également chargés de l'antiterrorisme, précise un responsable de la police d'Oslo, Christian Hatlo, lors d'une conférence de presse. Il a aussi eu affaire à la police pour des faits mineurs comme port d'un couteau ou encore une condamnation pour possession de stupéfiants.

: Voilà peut-être un terrain sur lequel la Nupes et LREM vont pouvoir se retrouver. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, a annoncé, après la décision de la Cour Suprême américaine, que la Nupes déposerait lundi une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Ce matin, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance (ex-LREM), assure que son groupe dépose "dès aujourd'hui" "une proposition de loi constitutionnelle pour protéger l'accès à l'IVG".

: Les hôtesses et les stewards français de Ryanair sont en grève ce week-end. Ils rejoignent un mouvement de grève européen commencé vendredi, et protestent contre leurs salaires et leurs conditions de travail.







: La riposte s'organise après la décision de la Cour suprême. De New York à la Californie, dirigeants, médecins ou citoyennes promettent de se "battre" pour que leurs Etats démocrates soient des "sanctuaires" garantissant à des centaines de milliers de femmes chaque année le droit à un avortement légal et sûr.







: Nous vous en parlions dans les titres : la police norvégienne traite comme un acte terroriste" la fusillade perpétrée dans la nuit devant des bars du centre d'Oslo, qui a fait deux morts et au moins 14 blessés. Un suspect a été arrêté après les tirs qui se sont produits aux alentours de 1 heure du matin à l'extérieur de deux bars, dont un club gay, en plein centre d'Oslo. Selon les médias, il s'agit du London Pub.







: Il est 9 heures, faisons un point sur l'actu :



La police norvégienne annonce traiter comme "un acte terroriste" une fusillade perpétrée dans la nuit devant des bars du centre d'Oslo, qui a fait deux morts et au moins 14 blessés. La marche des fiertés LGBT est annulée, selon les organisateurs.



Des milliers de personnes ont manifesté hier soir à New York et à Boston, criant leur colère après l'enterrement du droit à l'avortement décidé par la Cour suprême des Etats-Unis.



L'Ukraine presse ses alliés de lui donner enfin la "parité de feu" avec les forces russes pour "stabiliser" la situation dans le Donbass après le retrait de ses troupes à Severodonetsk, verrou stratégique de cette région, pilonné depuis des semaines par l'artillerie russe.



• Un adolescent palestinien a succombé à ses blessures cette nuit près avoir été touché quelques heures auparavant par des tirs de soldats israéliens en Cisjordanie occupée, ont annoncé des sources palestiniennes.

