DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prévient que l'armée russe se repositionne pour attaquer l'Est

Ce qu'il faut savoir

Les Russes vont-ils concentrer leurs forces dans l'est de l'Ukraine ? Le président ukrainien a assuré que l'armée russe se repositionnait dans l'est du pays en prévision "d'attaques puissantes", notamment sur le port assiégé de Marioupol où doit avoir lieu, vendredi 1er avril, une nouvelle tentative d'évacuation de civils. La Russie a annoncé cette semaine qu'elle entendait réduire son activité militaire autour de Kiev et de Tchernihiv afin de transférer sa puissance de frappe depuis le nord vers les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk, dans l'est. Suivez notre direct.

Une tentative d'évacuation de Marioupol prévue ce vendredi. La délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Ukraine a annoncé qu'elle se trouvait dans la ville voisine de Zaporijia, où sont censés arriver les bus en provenance de la ville encerclée et bombardée par l'armée russe depuis plusieurs semaines. "Nous espérons pouvoir faciliter le passage en toute sécurité des civils qui souhaitent désespérément fuir Marioupol", a déclaré Lucile Marbeau, de l'organisation.

Soutien européen. De son côté, Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement européen, a annoncé jeudi soir sur Twitter qu'elle était "en route pour Kiev". Elle serait la première dirigeante d'une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe.

Les Russes quittent Tchernobyl. Des responsables à Kiev ont annoncé jeudi soir que les forces russes avaient quitté le site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl qu'elles occupaient depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février.