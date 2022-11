DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine pense toujours "qu'il peut détruire l'Ukraine", estime Kiev

#COP27 Le point le plus remarqué de cet accord est la décision de "créer un fonds d'intervention en cas de pertes et dommages". Comme nous vous expliquions au début du sommet, cette expression désigne les dommages inévitables que certains pays subissent ou vont subir à cause du dérèglement climatique. De fait, les pays les plus vulnérables sont souvent les plus pauvres, et la logique de ce fonds est qu'il soit alimenté par les pays les plus riches et les plus émetteurs de gaz à effet de serre, aujourd'hui et depuis le début de l'ère industrielle.