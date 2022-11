DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 en Indonésie la semaine prochaine

#MIGRANTS Bruno Le Maire réagit à l'instant sur le plateau des "4 Vérités" concernant l'Ocean Viking. "La règle européenne c'est que le bateau doit débarquer dans le port le plus proche, qui est un port italien", tranche le ministre de l'Economie. "Si on commence à dévier [de la règle européenne] il n'y a plus de solidarité, plus de gestion efficace des flux migratoires", insiste-t-il, balayant pour l'heure la possibilité d'un débarquement en France.