DIRECT. Guerre en Ukraine : une série d'explosions a été entendue à Odessa dimanche matin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Une série d'explosions a été entendue ce matin à Odessa, principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays, a constaté un journaliste de l'AFP. Les explosions, survenues vers 6 heures du matin, ont envoyé au moins trois colonnes de fumée noire et des flammes visibles, apparemment dans une zone industrielle.

: Le négociateur a également déclaré que si une rencontre entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine devait finalement avoir lieu, celle-ci se déroulerait "très probablement" en Turquie. "Nous ne connaissons ni la date ni le lieu, mais nous pensons que le lieu sera très probablement Ankara ou Istanbul", a noté David Arakhamia.

: Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie, David Arakhamia, a donc affirmé que Moscou avait accepté "oralement" les principales propositions ukrainiennes. "La Fédération de Russie a donné une réponse officielle à toutes les positions [ukrainiennes], à savoir qu'elle les accepte, sauf en ce qui concerne la question de la Crimée", annexée par Moscou en 2014, a assuré l'intéressé. Il a ajouté que s'il n'y avait "aucune confirmation officielle par écrit", la partie russe l'ayant accepté "oralement".

: Commençons par un point sur l'actualité :



Le négociateur en chef ukrainien dans les pourparlers de paix avec la Russie affirme que Moscou a accepté "oralement" les principales propositions de son pays. Une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine en Turquie est même évoquée.



Sur le terrain, les forces russes se retirent de villes-clés situées près de la capitale et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, pour se redéployer vers l'est et le sud. Une série d'explosions ont été entendues ce matin à Odessa, principal port de l'Ukraine.



C'est le pprint final à une semaine du premier tour. Après Emmanuel Macron, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, rassemble aujourd'hui ses troupes à Toulouse et la candidate de droite Valérie Pécresse les siennes à Paris.



Trois départements, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France.