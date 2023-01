DIRECT. Guerre en Ukraine : près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 côté ukrainien, d'après l'armée norvégienne

#HOMOPHOBIE Dans les nouvelles générations, les questions d'orientation sexuelle et d'identité sont de plus en plus présentes, mais Lucile Jomat s'inquiète aussi d'une fragmentation de la société : "On a d'un côté des jeunes très LGBT friendly (...) et de l'autre des jeunes, parfois violents, qui ont un rejet. Et ces groupes n'arrivent plus à discuter ensemble."