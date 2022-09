DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou coupe le gazoduc Nord Stream

Ce direct est maintenant terminé, il reprendra demain à 9 heures. Voici les dernières informations de la journée :

• #UKRAINE L'armée ukrainienne a affirmé avoir frappé une base russe près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, à Energodar (Ukraine), tandis que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a fait de son inquiétude face à une "activité militaire croissante" autour de la centrale. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

• L'homme de 52 ans soupçonné d'avoir foncé sur deux gendarmes le 25 août à Vidaillat, dans la Creuse, a été arrêté en Belgique, a appris franceinfo de sources concordantes. Robert Hendy-Freegard, identifié comme un Britannique très connu en Angleterre pour des escroqueries et récemment au centre d'un documentaire de Netflix, s'était volatilisé.

• #METEO L'alerte orange aux orages de Météo France est étendue à l'Hérault et concerne désormais six départements, dont les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et le Vaucluse. Le Var est également en vigilance aux pluies et inondations.

• #ARTEMIS Le décollage de la méga-fusée est prévu à 14h17 heure locale demain (20h17 en France), depuis le centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis). Il restera possible au cours des deux heures suivantes en cas de besoin. Jusqu'à 400 000 spectateurs sont attendus pour le décollage vers la Lune.