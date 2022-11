DIRECT. Guerre en Ukraine : Macron dénonce "un crime de guerre" qui "ne peut rester impuni" après les frappes russes

Ce qu'il faut savoir

"Toute frappe contre des infrastructures civiles constitue un crime de guerre et ne peut rester impunie." Emmanuel Macron a réagi sur Twitter mercredi 23 novembre aux frappes russes qui ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau dans plusieurs villes. Au moins six personnes sont morts. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine, dont 51 ont été abattus, et envoyé cinq drones kamikazes. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron aura un "contact direct" avec Vladimir Poutine. Le président français a annoncé mercredi qu'il aurait "un contact direct" avec son homologue russe Vladimir Poutine "dans les prochains jours" sur le nucléaire civil et la centrale de Zaporijjia.

Au moins six morts et 36 blessés. Selon le chef de la police ukrainienne, Igor Klymenko, les bombardements russes de mercredi ont fait au moins six morts et 36 blessés. A Kiev, "trois personnes ont été tuées. Parmi elles figure une jeune fille de 17 ans", a déclaré le maire de la capitale, Vitaly Klitschko. Il avait précisé un peu plus tôt que des infrastructures avaient été touchées et que l'approvisionnement en eau avait été "suspendu dans tout Kiev" à cause des bombardements.

Volodymyr Zelensky dénonce un "crime contre l'humanité". Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé devant le Conseil de sécurité des Nations unies un "crime contre l'humanité" perpétré par la Russie, évoquant le sort de "plusieurs millions de gens sans fourniture d'énergie, sans chauffage et sans eau".