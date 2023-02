DIRECT. Guerre en Ukraine : les infrastructures énergétiques toujours visées par l'armée russe

#RETRAITES L'âge de départ à 64 ans, et non à 65 ans comme le souhaitait le gouvernement, la pension minimum à 1 200 euros étendue aux retraités actuels... Depuis le début des débats autour de la réforme des retraites, Les Républicains tendent plutôt à "adoucir" la réforme proposée par l'exécutif qu'à la rendre économiquement plus "dure". On vous décrypte dans cet article la stratégie de LR. (LUDOVIC MARIN / AFP)