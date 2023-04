DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis tentent d'évaluer les risques liés à la fuite de documents classifiés

Ce qu'il faut savoir

Comment des documents classifiés ont-ils pu se retrouver sur les réseaux sociaux ? Les Etats-Unis ont lancé une "coopération inter-agence" pour "évaluer l'impact que [la fuite de] ces documents photographiés pourrait avoir sur la sécurité nationale et sur nos alliés et partenaires", a annoncé le Pentagone dimanche 9 avril. Cette fuite de documents secrets, révélée la semaine dernière par le New York Times, concerne notamment des évaluations et des rapports des services de renseignement américains liés à la guerre en Ukraine, mais aussi aux alliés des Etats-Unis. Suivez notre direct.

Pour Zelensky, "la Russie s'isole encore davantage". Un homme de 50 ans et sa fille de 11 ans ont été tués par des frappes russes qui ont touché leur maison, dans cette ville du sud-est de l'Ukraine, ont annoncé des responsables ukrainiens. La fillette est morte lors de son transport en ambulance, a précisé le maire de Zaporijjia. "La Russie s'isole encore davantage du monde, de l'humanité", a réagi le président ukrainien après ces frappes.

Le pape François appelle à "mettre fin à cette guerre". Dans son traditionnel message "Urbi et Orbi" pour la fête de Pâques, le pape François a condamné les nombreuses "pierres d'achoppement" à la paix dans le monde. "Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles", a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à "mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde".