DIRECT. Guerre en Ukraine : les autorités prorusses revendiquent la victoire lors des référendums d'annexion

: "Poutine orchestre l'annexion d'une partie de l'Ukraine", titre le Figaro, en référence aux référendums qui se sont achevés hier.





: Il est 6 heures, voici le point sur l'actualité :



• Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a répété que l'Ukraine "agira pour défendre son peuple" dans les régions occupées, peu après l'annonce des autorités prorusses de la victoire du "oui" à l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Au-delà des frontières ukrainiennes, les pays occidentaux jugent le scrutin illégitime.



• Hors service à cause du conflit ukrainien, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique ont été touchés par des fuites spectaculaires hier et avant-hier, précédées d'explosions sous-marines. L'Union européenne promet la "réponse la plus ferme possible" à ce "sabotage".



• Cuba se retrouve sans électricité après le passage de l'ouragan Ian, à cause d'une coupure de courant généralisée. Pour l'heure, les autorités n'ont fait part d'aucune victime. L'ouragan doit se rapprocher de la Floride (Etats-Unis) ce soir.



• Alors que l'équipe de France des parlementaires doit disputer un match caritatif, la députée Aurore Bergé recommande aux députés de la majorité de boycotter l'événement. Et ce, pour protester contre la présence des élus du Rassemblement national.