DIRECT. Guerre en Ukraine : les 27 examinent de nouvelles sanctions contre la Russie, annonce le chef de la diplomatie européenne

: L'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers militaires, le plus important depuis le début de l'offensive fin février. "Nous avons réussi à libérer 215 personnes", a déclaré mercredi soir à la télévision le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak. La Russie a récupéré 55 prisonniers dont l'ex-député Viktor Medvedtchouk, un proche du président russe Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine.







: Le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, a affirmé hier soir que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie après "l'escalade" annoncée par Moscou. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion extraordinaire informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à New York.

: Il est 6 heures, le moment de faire le premier point sur l'actualité du jour :



• L'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers militaires, le plus important depuis le début de l'offensive fin février. L'annonce intervient après la mobilisation par Vladimir Poutine de centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive en Ukraine.



Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées en Russie hier lors de manifestations spontanées contre la mobilisation partielle pour l'offensive en Ukraine, annoncée dans la matinée par le président Vladimir Poutine, selon l'ONG OVD-Info.



Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui au large de Saint-Nazaire le tout premier d'une série de parcs éoliens en mer, dont il entend accélérer le déploiement face à la crise énergétique.



Le puissant ouragan de catégorie 4 Fiona avance vers l'archipel des Bermudes après avoir sévi dans les Caraïbes, où Porto Rico peine à rétablir l'eau courante et l'électricité et passe en revue des dégâts qualifiés de majeurs par les autorités.