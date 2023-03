DIRECT. Guerre en Ukraine : le Premier ministre japonais se rend à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Visite surprise à Kiev. Le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, se rend en Ukraine pour rencontrer, mardi 21 mars, Volodymyr Zelensky, a annoncé Tokyo. Il va lui "transmettre son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l'Ukraine du Japon et du G7", a déclaré la diplomatie nippone dans un communiqué. Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du groupe à ne pas encore être allé à Kiev depuis le début du conflit en février 2022. Suivez notre direct.

Les discussions se poursuivent entre la Russie et la Chine. Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent se retrouver mardi pour des discussions officielles au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie. "Je sais que vous (...) avez une position juste et équilibrée sur les questions internationales les plus pressantes", a déclaré le président russe lundi.

Les Etats-Unis critiquent le plan de paix de Pékin. "Le monde ne doit pas être dupe face à toute décision tactique de la Russie, soutenue par la Chine ou tout autre pays, de geler le conflit selon ses propres conditions", a lancé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Pour sa part, Kiev a exhorté lundi Xi Jinping à "user de son influence sur Moscou pour qu'il mette fin à la guerre d'agression".

De nouveaux moyens pour la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale (CPI) a obtenu lundi davantage de moyens financiers et techniques de la part d'une quarantaine de pays réunis à Londres pour poursuivre ses investigations en Ukraine, trois jours après avoir émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.