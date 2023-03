DIRECT. Guerre en Ukraine : la sûreté nucléaire de Zaporijjia "reste précaire", alerte l'Agence internationale de l'énergie atomique

#RETRAITES Plus d'une centaine de personnes sont rassemblées ce soir devant la raffinerie TotalEnergies de Normandie à l'appel de la CGT pour s'opposer à des réquisitions de salariés grévistes décidées selon le syndicat par la préfecture, a-t-on appris auprès de la CGT. "On a refusé la relève depuis 21h, tout le monde est dehors, on ne précèdera aux relèves que lorsque la préfecture annulera ses réquisitions" a déclaré Alexis Antonioli, secrétaire général raffinage de la plus grande raffinerie de France, dont la production est à l'arrêt complet depuis lundi.