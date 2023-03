DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie veut repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir fait s'abîmer en mer Noire

Le centre Pompidou et l'Arabie saoudite ont signé un accord de partenariat pour la création d'un futur musée d'art contemporain dédié aux artistes du monde arabe à Al-Ula, signe d'un réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Riyad. Le Centre Pompidou "apportera son expertise scientifique et technique dans la formation du personnel, particulièrement en matière de conservation, de gestion des collections et de médiation", selon le communiqué.